El grande de LigaPro que también quiere reducción de equipos en el campeonato

Otro equipo de la LigaPro pide menos clubes en la Serie A para la siguiente temporada.

En la LigaPro viene tomando mucha fuerza la posibilidad de reducir de equipos en el campeonato para la temporada 2027. Actualmente juegan 16 clubes en la Serie A, pero ahora surge la hipótesis de que estos se reduzcan a un total de 12 equipos.

Uno de los equipos que más estaría apoyando esta posibilidad de reducir clubes es Liga de Quito. El ‘Rey de Copas’ quiere menos clubes para la siguiente temporada, puesto que, esto también ayudaría a que el club reciba un poco más de dinero por ingreso de derechos de televisión.

Fue el mismo presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, el que confirmó que esta es la postura del club: “Mantener ese gran número (16) no hace bien al fútbol. Por más que se mencione que el fútbol ha crecido económicamente, yo no lo he visto. He visto estadios vacíos. Menos suscripciones“, comentó el directivo en Machdeportes

La propuesta de pasar a 12 equipos en la Serie A es una propuesta de AFNA. Con ella también llegan los votos de los equipos de Pichincha como Aucas, Universidad Católica, Independiente del Valle o Liga de Quito. No obstante, necesitan más apoyo para que el cambio se dé.

Liga de Quito quiere menos clubes en el campeonato ecuatoriano. (Foto: GettyImages)

“La LigaPro es uno de las Ligas con menores ingresos de toda Sudamérica. Hay países con menor número de población con cifras más altas. Para LDU y para varios clubes de AFNA, con quienes hemos tratado esto. Los clubes somos los mandantes. Lo de los 12 equipos es necesario”, comentó el directivo.

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¿Qué formato proponen para la LigaPro 2027?

Se ha filtrado que varios clubes de la LigaPro quieren un formato en la Serie A 2027 con 12 equipos en primera y 16 en segunda. Es decir, que este año acaben descendiendo 4 clubes. De momento, se ve poco probable que esta propuesta pase.

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