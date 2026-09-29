Alarma en Barcelona: Jugador titular podría quedar suspendido hasta el 2027

Uno de los titulares de Barcelona SC podría enfrentar una suspensión de seis meses hasta la siguiente temporada en LigaPro.

Barcelona SC podría perder a uno de sus jugadores hasta el próximo año y es que en medio de la disputa de LigaPro y clasificación a la Copa Libertadores, uno de sus jugadores quedaría inhabilitado.

Álex Rangel debe cancelar USD 37.800 a Técnico Universitario por la resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Rangel tiene como plazo límite este martes para cumplir con el pago y, de no hacerlo, podría recibir una suspensión de seis meses.

El problema se originó por la salida de Rangel de Técnico Universitario en 2024, el organismo de la FEF determinó que el defensor terminó unilateralmente su contrato con el club ambateño antes de incorporarse a Barcelona SC, pese a que el vínculo todavía se encontraba vigente.

Ante este escenario, Barcelona SC ya trabaja para encontrar una solución y evitar que el futbolista quede inhabilitado. Técnico Universitario, por su parte, buscaría que se cumpla con el pago establecido en la resolución, mientras el tiempo para resolver el conflicto se agota.

Rangel llegó a Barcelona SC en 2024 y actualmente cumple su tercera temporada con el conjunto amarillo. Si no se concreta el pago dentro del plazo establecido, el defensor podría quedar seis meses sin disputar partidos oficiales, justo cuando el equipo se prepara para afrontar la parte decisiva de la LigaPro.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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Álex Rangel – Barcelona SC. Foto: API.

En resumen