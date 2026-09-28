Urgente: Gonzalo Plata tendrá nuevo equipo para la temporada 2027 y saldrá de Flamengo por este motivo

Gonzalo Plata ya no seguiría en Flamengo para la siguiente temporada, después de muchos rumores. Ahora no solo serían los problemas fuera de la cancha los que obliguen al club brasileño a tomar esta decisión, sino que también hay otro tema a tomar en cuenta.
Desde Brasil revelan que Gonzalo Plata sería uno de los primeros de salir de Flamengo, después que en el campeonato brasileño se confirmara la reducción de cupos para jugadores extranjeros. Por lo cual, el ecuatoriano está ahora sí en la puerta de salida.
Flamengo ya quiso salir de Gonzalo Plata
Ya en este mercado de fichajes, Gonzalo Plata estuvo fuera de Flamengo. El jugador ecuatoriano fue vendido al Dynamo de Moscú en un movimiento sorpresivo. Sin embargo, por una aparente lesión la contratación se acabó cayendo y volvió a Flamengo.
Gonzalo Plata dejará Flamengo. (Foto: GettyImages)
Junto a Gonzalo Plata también hay otros jugadores de Flamengo que se marcharían en la siguiente temporada. El ecuatoriano podría dejarle al club una venta cercana a los 10 millones, que fue la cifra que ya estaban pagando por él en Rusia.
Los números de Gonzalo Plata en esta temporada
El desplante de la Selección de Ecuador a Enner Valencia tras su triplete con Boca Juniors
En esta temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 33 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 4 asistencias en poco más de 1.700 minutos. Tiene contrato hasta 2029, pero lo más seguro es que en enero tendrá nuevo equipo.
Encuesta¿Podrá Gonzalo Plata volver a jugar en un grande?
¿Podrá Gonzalo Plata volver a jugar en un grande?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Gonzalo Plata dejará el Flamengo tras la reducción de cupos para extranjeros en Brasil.
- 10 millones de dólares pagaba el Dynamo de Moscú antes de caerse su transferencia.
- Gonzalo Plata registra dos goles y cuatro asistencias en 33 partidos con el club.