Enner Valencia marcó un triplete con Boca Juniors y esta fue la actitud de la Selección de Ecuador que sorprendió a todos.

Enner Valencia se volvió tendencia a nivel mundial después de “salvar” a Boca Juniors contra Racing en la Copa Argentina. El ecuatoriano marcó un triplete y recibió mensajes de todo lado, pero sorprendió la actitud de la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador está de gira por Asia, pero habitualmente cuando un jugador ecuatoriano destaca, las cuentas oficiales felicitan dicha presentación o trabajo. Ha pasado con varios jugadores que han jugado para diferentes equipos y en distintos momentos de la temporada.

La Selección de Ecuador no felicitó a Enner Valencia

Pese a ese gran momento con Boca, la Selección de Ecuador decidió no felicitar a Enner Valencia. En sus cuentas oficiales, tanto de ‘La Tri’ como desde la FEF, no se escribió ningún mensaje para el ecuatoriano y su histórico triplete con esta camiseta.

Enner Valencia hizo un triplete con Boca. (Foto: GettyImages)

No deja de ser sorprendente este “silencio” de la Selección de Ecuador, puesto que, Enner Valencia sigue siendo el máximo goleador de la historia de la Selección de Ecuador y despedida apenas fue hace pocos meses, jugando el Mundial 2026.

Las estadísticas de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia con Boca Juniors tiene un contrato hasta finales de 2027. El ecuatoriano ha sumado 4 goles en 9 partidos con Boca, entre todas las competencias. El tricolor apenas ha sumado en cancha poco más de 300 minutos.

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