Un hincha japonés de River Plate le dio este peculiar regalo a Marcelo Gallardo, DT de Ecuador

Marcelo Gallardo no deja de recibir peculiares regalos en Ecuador. Y ahora hasta un hincha japonés de River Plate, se hizo presente.

Marcelo Gallardo vive sus primeros pasos como DT de la Selección de Ecuador, el entrenador acabó siendo goleado contra Corea del Sur en el debut, y posteriormente jugará contra Japón. Fue en ese país, donde el entrenador acaba de recibir un regalo de un hincha de River.

El ‘Muñeco’ fue alcanzado por un hincha japonés con la camiseta de River Plate. El aficionado se mostró muy emocionado de ver a Marcelo Gallardo y lo primero que hizo fue regalarle una figura del popular anime, Dragon Ball. El DT de Ecuador sonrío.

Posteriormente, el DT también le dijo al hincha que se acerque y que se tomen una fotografía. El aficionado, muy emocionado, aceptó y se sacó una foto junto a Gallardo y también al cuerpo técnico. El entrenador argentino va camino a su segundo partido con ‘La Tri’.

No es el primer regalo que recibe Marcelo Gallardo en Ecuador, el entrenador también recibió un detalle similar cuando llegó al país. Una periodista le entregó un muñeco del ‘Diablo Huma’ figura ecuatoriana muy relacionada con las fiestas populares del país.

Estamos junto a @laredecuador en Yokohama, ciudad histórica para nuestro fútbol🇯🇵



Acá volvemos a jugar el jueves 24 años después de aquel inolvidable gol de Kinito.

Además de William Pacho el más asediado es Marcelo Gallardo. Hoy le regalaron los hinchas de River japoneses un… pic.twitter.com/3CTT6mgXcu — Andrés Villamarín Espinel (@andevillamarin) September 29, 2026

Para este partido contra Japón, Marcelo Gallardo y los jugadores de la Selección de Ecuador ya tienen más tiempo trabajando juntos. Hay más entrenamientos a diferencia de lo que sucedió contra Corea del Sur, donde apenas se pudieron reunir una sola vez antes del encuentro.

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¿Cuándo, a qué hora y qué canal pasará el partido de Ecuador contra Japón?

El partido de Ecuador contra Japón se jugará el próximo jueves, 1 de octubre de 2026. El partido comenzará desde las 05H00 (EC) y se podrá ver por dos señales de TV Abierta:

Teleamazonas

TC Televisión

En síntesis:

Marcelo Gallardo recibió de regalo una figura de Dragon Ball de un hincha japonés.

recibió de regalo una figura de de un hincha japonés. Teleamazonas y TC Televisión transmitirán en vivo el partido de Ecuador contra Japón .

transmitirán en vivo el partido de . Japón enfrentará a la Selección de Ecuador este jueves 1 de octubre a las 05H00.