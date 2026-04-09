Manchester United empieza a buscar refuerzos para la siguiente temporada europea y una vez más los ‘red devils’ piensan en jugadores ecuatorianos. Uno de los elementos de Independiente del Valle podría dar el salto a Old Trafford.

Según medios británicos Juan Riquelme Angulo está en planes del Manchester United en una búsqueda constante de jóvenes jugadores. El delantero tendría el interés de varios clubes de Europa y ahora los ‘red devils’ se suman al interés.

No es el primer grande que se fija en Riquleme Angulo, ya el año pasado el futbolista tuvo una pasantía en el FC Barcelona con resultados positivos. Independiente del Valle podría pagar tres millones por su fichaje.

Esto se da pocos días después de que Independiente del Valle haya acordado la venta de Johan Martínez al Newcastle United. Manchester United por su parte ya ha buscado a ecuatorianos en el pasado.

Este año, Juan Angulo lleva 4 partidos jugados con el primer equipo y ya ha anotado un gol. A nivel selección también es parte de la ‘ri’ juvenil en categorías sub 15 y sub 17.

Los otros ecuatorianos que han sido seguidos por el Manchester United

El Manchester United ha sondeado los fichajes de Moisés Caicedo y Ederson Castillo, el primero eligió al Brighton y el segundo podría ser vendido. Además claro, el fichaje de Antonio Valencia, leyenda del club.

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Juan Riquelme Angulo

En resumen