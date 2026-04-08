VIDEO | Imágenes fuertes: Christian ‘Diablito’ Lara recibió una golpiza tras ser detenido por robo

Christian Lara fue protagonista de la noticia del día este martes, y es que el histórico jugador ecuatoriano fue detenido por la Policía Nacional tras estar involucrado en un robo a mano armada. Pasan las horas y siguen apareciendo más detalles, ahora han trascendido imágenes de la reacción de la ciudadanía tras el hecho.

Tras la persecución con la Policía, el jugador fue detenido y esposado y, como suele ocurrir, la indignación popular llevó a varios ciudadanos a golpear al ex Liga de Quito, Barcelona y Selección Ecuador. El futbolista fue abordado por varias personas y fue golpeado bruscamente pese a que ya estaba en custodia policial.

Con la cabeza agachada en todo momento y con las personas sin darse cuenta de quién se trataba, el volante recibió fuertes golpes y patadas en la cabeza y cuerpo, incluso cuando estaba tumbado en el piso.

El futbolista se enfrenta a una dura sanción con la justicia, con varios años de cárcel entre las posibilidades por el delito. Aún no hay sentencia en firme sobre el ‘Diablito’.

🚨 Imágenes sensibles

Christian “Diablito” Lara, exseleccionado de Ecuador, fue detenido en Villaflora durante un operativo policial por un presunto robo. En el lugar, ciudadanos intentaron agredirlo antes de su traslado en patrullero. Imágenes sensibles.



📹 disposición autor pic.twitter.com/c7sEL6Y4Tr — Paúl López Encalada 🖋️ (@PaulLopezEc) April 7, 2026

Cabe señalar que Christian Lara no fue parte del acto como autor material, ya que él se encontraba en el vehículo que estaba listo para la fuga, más no fueron los perpetradores del robo.

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Christian Lara jugó el mundial con Ecuador

En su mejor momento, entre 2004 y 2007, el ‘Diablito’ Lara llegó a jugar con la Selección de Ecuador en el Mundial de 2006. Lara forma parte de la camada más importante en la historia del fútbol nacional, hasta ahora, tuvo minutos ante Alemania e Inglaterra en los octavos de final.

Christian Lara fue seleccionado ecuatoriano.

En resumen

El exfutbolista Christian Lara recibió golpes y patadas de ciudadanos tras ser custodiado por la Policía .

recibió golpes y patadas de ciudadanos tras ser custodiado por la . Los hechos ocurrieron luego de una persecución policial vinculada a un presunto robo a mano armada.

vinculada a un presunto robo a mano armada. El jugador fue agredido físicamente por la indignación popular mientras se encontraba esposado y en custodia.