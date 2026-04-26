Barcelona empató ante Orense y los hinchas piden la salida de estos jugadores

Barcelona SC volvió a dejar puntos en LigaPro, una vez más los amarillos no pudieron sostener un rendimiento y terminaron empatando. El 1-1 contra Orense volvió a hacer enojar a los hinchas con algunos jugadores en específico.

El primero es Héctor ‘Tito’ Villalba, el extremo fue alineado como titular pero nuevamente no fue un aporte. Los hinchas piden que el juvenil Wila sea titular por encima de él.

El extremo fue pedido por César Farías y su salida es casi descartada, mientras tanto, Miguel Parrales volvió a desaprovechar los minutos, el delantero ecuatoriano es el cambio fijo de Benedetto en estos momentos pero volvió a ser intrascendente.

El tercero es Gustavo Vallecilla, el ecuatoriano ha tenido una temporada aceptable sin embargo hay una diferencia de rendimiento de cuándo juega como central a cuándo Farías lo pone de lateral, hoy fue superado ampliamente.

Los hinchas piden la salida de César Farías al ser un partido más en el que comienzan ganando y el club toma una actitud defensiva que termina en el empate del rival.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Jefferson Wila es una de las sorpresas de Barcelona.

En resumen