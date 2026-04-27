Sin importar lo que pase en Premier o Champions: Arsenal le dará este contrato a Piero Hincapié

Piero Hincapié es la gran figura de Arsenal en esta temporada, y a esta altura el mejor fichaje que hicieron los ‘Gunners’ en este año. El ecuatoriano la viene rompiendo como lateral por la banda izquierda y también como central y por eso Arsenal tomó una nueva decisión.

Arsenal le daría a Piero Hincapié un nuevo contrato hasta 2032, de acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER. La intención de los ‘Gunners’ sería contar con el ecuatoriano por los siguientes años y por eso el acuerdo se sellaría poco antes del Mundial.

Hincapié llegó a Arsenal “cedido” pero con una obligación de compra. Sin embargo, tras este buen nivel los ‘Gunners’ no dudan en pagar por el ecuatoriano. De ahí que, no importe lo que pase en Champions League (están en semis) o Premier League (pelean por el título).

Independientemente de los resultados, Piero Hincapié sería comprado por Arsenal y lo mantendrían en la plantilla los siguientes años. Los del Norte de Londres pondrían más de 55 millones para hacer uso de la compra al Bayer Leverkusen.

Piero Hincapìé es titular y figura en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Con este fichaje, Arsenal amarra a uno de los mejores defensas del mundo, que además es muy polivalente. El tricolor ya demostró un espectacular nivel como central, pero en Europa viene destacando en los últimos años como lateral por la izquierda.

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El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Como nuevo jugador de Arsenal, en la siguiente temporada, el sueldo de Piero Hincapié pasaría a ser entre 6 y 7 millones por año. Ahora el ecuatoriano está ganando lo mismo que ganaba en Bayer Leverkusen, que era un sueldo entre los 3.4 y 3.7 millones.

Las estadísticas de Piero Hincapié en esta temporada

En este año con Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 34 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 solo gol y dando 2 asistencias. Sin embargo, es un hombre de confianza de Arteta, puesto que, bajo su dirección ya ha sumado más de 2.000 minutos en cancha.

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En síntesis:

Arsenal pagará más de 55 millones de euros al Bayer Leverkusen por Piero Hincapié .

pagará más de de euros al Bayer Leverkusen por . El nuevo contrato de Piero Hincapié con los Gunners se extendería hasta el año 2032 .

con los Gunners se extendería hasta el año . El sueldo anual del ecuatoriano aumentará a un rango de 6 a 7 millones.