Miller Bolaños se fue con toda la polémica de Emelec y en medio de todos los rumores. Sin embargo, el jugador ahora es “Agente Libre” y puede negociar con cualquier equipo. Es por este motivo, que el futbolista se metió en planes de otro equipo de la LigaPro.

Diferentes reportes como los de El Universo y Federación Postera, ponen a Miller Bolaños en la órbita de Guayaquil City. El ‘Killer’ podría regresar al lugar donde pasó los últimos 2 años, antes de llegar a Emelec, y donde es Leyenda también. El futbolista fue clave para el ascenso del club en 2025.

Ahora el mismo Pool Gavilánez, DT de Guayaquil City, comentó que el jugador no es opción ahora, pero no está descartado para el futuro: “Nunca se puede descartar todo al 100 %, porque el fútbol es dinámico. Hoy no estamos pensando en reforzar al equipo, por ahora. Es un jugador que, principalmente, es mi amigo, pero el fútbol es así… hoy no está la posibilidad latente, pero más adelante uno nunca sabe“, comentó el DT a El Universo.

Miller Bolaños se fue de Emelec y a diferencia de lo sucedido en 2023, el ‘Killer’ no se va demandando o con una deuda, el club y el jugador acordaron que se pague hasta cuando estuvo trabajando y el resto del contrato (hasta 2027) quedó anulado.

Miller Bolaños fue figura en Guayaquil City. (Foto: Guayaquil City)

En esta temporada en la LigaPro, Guayaquil City está pasando por una buena racha y ahora mismo, el club podría juntar en la misma plantilla a Miller Bolaños y Damián Díaz. Con esto, el equipo ciudadano tendría en su once a dos de los mejores volantes del fútbol ecuatoriano en la década anterior.

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Los números de Miller Bolaños en Emelec

En esta temporada, Miller Bolaños jugó con Emelec un total de 6 partidos entre todas las competencias. Solo marcó 1 gol. Se fue expulsado en un partido ante Mushuc Runa y desde entonces el jugador ecuatoriano no volvió al jugar con el ‘Bombillo’ hasta que salió.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Ahora mismo, Guayaquil City está cuarto en la tabla de posiciones y superando a Emelec. El equipo ‘Ciudadano’ tiene 18 puntos, mientras Emelec es décimo con 14 unidades.

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En síntesis: