Piero Hincapié terminó la temporada anterior como la gran figura de Arsenal y el titular en la mejor defensa del mundo, sin embargo, ahora mismo el ecuatoriano ha perdido ese lugar. Para sorpresa de todos, Mikel Arteta nuevamente lo deja en el banco de suplentes.

Por tercer partido consecutivo, Arteta decide que Hincapié sea suplente en la estructura de Arsenal, el ecuatoriano ha perdido su lugar contra Riccardo Calafiori que ha comenzado el año de la mejor manera. El italiano es titular por la banda izquierda.

Mikel Arteta ya detalló que él espera que cada jugador tiene que ser extraordinario y la titularidad en Arsenal no está asegurada. El año anterior, Calafiori también comenzó como titular, pero poco a poco, Hincapié le fue ganando el puesto.

El central jugó un gran primer año con los ‘Gunners’ y fue comprado de manera definitiva en este 2026, sin embargo, no lleva el ritmo esperado. Fue suplente en la final de la Community Shield, donde no solo Calafiori le ganó el puesto, sino que anotó hasta un gol.

Piero Hincapié es suplente en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Los posibles motivos de la suplencia de Hincapié

Hay varios motivos para la suplencia de Piero Hincapié, y uno de estos también es el cansancio extremo que sufrió el ecuatoriano entre la Premier League y el Mundial 2026. El ecuatoriano terminó la Copa del Mundo muy cansado y expuesto en varias ocasiones.

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El once de Arsenal para jugar en la Premier League ante Aston Villa

El partido de Arsenal vs Aston Villa comenzará desde las 14H00 (EC) y el partido se podrá ver por Disney+. Para este encuentro, el campeón de la Premier League sale con este once:

Raya

White

Mosquera

Gabriel

Calafiori

Lewis-Skelly

Rice

Saka

Odegaard

Tzolis

Havertz

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En síntesis:

Piero Hincapié inició como suplente en Arsenal por tercer partido consecutivo de Premier League.

inició como suplente en Arsenal por tercer partido consecutivo de Premier League. Riccardo Calafiori le ganó la titularidad por la banda izquierda a Piero Hincapié .

le ganó la titularidad por la banda izquierda a . Community Shield fue el torneo donde Piero Hincapié también arrancó desde el banco.