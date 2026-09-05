Capitán y referente de la Selección de Ecuador le mandó un mensaje a Marcelo Gallardo por su llegada a Ecuador.

Marcelo Gallardo ya genera diferentes reacciones para su llegada a la Selección de Ecuador. El DT argentino viene causando diferentes reacciones en la prensa internacional y local, pero ahora llegó un mensaje de un referente y capitán del equipo tricolor.

Hernán Galíndez fue el primer jugador de la Selección de Ecuador que reacciona a la llegada de Marcelo Gallardo a ‘La Tri’. El histórico arquero y capitán del equipo nacional cree que esto puede ser un salto para Ecuador de cara a los siguientes años.

“Un entrenador de la talla de Marcelo Gallardo nos hace soñar. Ecuador tiene muy buenos jugadores y, sin dudas, puede ser un paso hacia adelante muy importante”, comentó Galíndez en ESPN, tras lo que fue su partido con Huracán ante Belgrano.

Galíndez aún no ha dejado claro si se retira de la Selección de Ecuador o todavía no. Tras el Mundial 2026, se esperaba que Galíndez no siga en ‘La Tri’, pero el portero poco después confesó que él podría estar listo para cualquier convocatoria del equipo nacional.

Hernán Galíndez es un referente de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Justamente será Gallardo el que defina qué final tendrá Hernán Galíndez en la Selección de Ecuador, puesto que, en caso de confirmarse su llegada a ‘La Tri’ el DT definirá si lo convoca o no. En caso de no llamarlo ya sería el adiós para el portero en ‘La Tri’.

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Los números de Hernán Galíndez con la Selección de Ecuador

Hernán Galíndez en poco tiempo se llegó a convertir en un referente de la Selección de Ecuador, puesto que, el portero debutó en 2021 y desde entonces defendió los colores de ‘La Tri’ en 39 partidos entre todas las competencias. Recibió 30 goles y dejó su arco en 0 en 17 ocasiones. Ahora mismo tiene 39 años.

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