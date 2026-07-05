Hernán Galíndez rompe el silencio tras la eliminación de Ecuador en el Mundial con sorpresivo mensaje

Hernán Galíndez fue otro de los jugadores de la Selección de Ecuador que habló tras la eliminación del Mundial, pero con sorpresivo mensaje.

Pasan los días y los jugadores de la Selección de Ecuador comienzan a hablar de la eliminación del Mundial, ahora fue el turno de Hernán Galíndez. En su mensaje dejó claro también una sorpresiva postura de última hora.

“Hay despedidas que no se pueden escribir en caliente. Hoy solo sé que siento una tristeza enorme y un profundo agradecimiento por todo lo vivido con esta camiseta“, arrancó escribiendo el arquero en su cuenta de Instagram.

“Si este fue mi último capítulo con la Selección, me voy orgulloso de haber dejado siempre todo. Siempre que la selección de mi país me necesite voy a estar, voy a tratar siempre de devolver todo lo que me dieron y el cariño que me demuestran”, continuó con sorpresivas palabras.

En principio, justo después del partido contra México, Galíndez había declarado que se despedía de la selección, sin embargo en este mensaje claramente deja abierta la posibilidad de seguir respondiendo el llamado.

Galíndez, de 40 años de edad, lleva tres temporadas siendo titular absoluto en la Selección de Ecuador, jugando incluso dos Mundiales. Por edad, podría seguir unos meses más en la ‘Tri’.

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En resumen