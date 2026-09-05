Totalmente insólito: hinchas del Real Madrid explotan contra Piero Hincapié por este motivo

Piero Hincapié hizo enojar a los hinchas del Real Madrid, tras la derrota del equipo 'Merengue' ante el Real Betis.

Piero Hincapié no ha jugado en Real Madrid y de momento está lejos de llegar a este equipo, sin embargo, el jugador ecuatoriano acaba de causar una importante molestia a los hinchas. Todo a raíz de que los de Mourinho acabaron perdiendo contra Real Betis.

Los hinchas de Real Madrid cuestionaron en redes sociales a Piero Hincapié porque en el Mundial 2026 el jugador ecuatoriano fue clave para que Yan Diomande se vea como uno de los mejores del mundo. El extremo marfileño “destrozó” al ecuatoriano en el partido de Costa de Marfil vs Ecuador.

En aquel encuentro de la Copa del Mundo, la afición acabó por conocer a Yan Diomande, que venía sonando en el mercado, pero tras el partido ante Ecuador, el extremo pasó a ser uno de los más caros. Es más, ahora es el fichaje más costoso de la historia del Real Madrid.

Sin embargo, Diomande está lejos de mostrar este nivel en el Real Madrid en sus primeros partidos. El africano se muestra lejos del ritmo y muy apartado de la pelota. Además, también viene tomando malas decisiones en cada jugada y han llegado diferentes cuestionamientos.

Los hinchas del Real Madrid se van contra Hincapié

En X, estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Real Madrid contra Piero Hincapié: “Hincapié hizo que Diomande se viera como Rolandinho prime, no se la perdono”. “Toda de Piero Hincapié… El tipo debió recibir una parte de esos 140 palos que pagó el Madrid por Diomande“. “Hincapié hizo que este tipo fiche por el Madrid, tan mal estuvo ese día para que fuera superado por ese Diomande”

Yan Diomande vive un mal momento en Real Madrid. (Foto: GettyImages)

Publicidad

Piero Hincapié llegaba al Mundial como uno de los mejores defensas del mundo, de ahí que, la actuación de Diomande haciendo ver mal al ecuatoriano, hiciera que varios equipos fueran por su fichaje.

Piero Hincapié se volverá a enfrentar a Diomande

Arsenal y Real Madrid quedaron emparejados para verse las caras en la Champions League. Por lo cual, seguramente se volverá a ver un Hincapié contra Diomande. Ese partido se podrá ver en el mes de diciembre por la señal de ESPN y también Disney+.

Los comentarios de los hinchas contra Hincapié

Estos fueron algunos de los comentarios de la hinchada contra Hincapié:

Algunos de los comentarios contra Hincapié. (Captura de pantalla)

Publicidad

Algunos de los comentarios contra Hincapié. (Captura de pantalla)

Encuesta¿Hincapié fue el que estuvo bajo o Diomande es muy bueno? ¿Hincapié fue el que estuvo bajo o Diomande es muy bueno? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: