Falcao se aleja de Millonarios: Las palabras que complican su regreso con Alberto Gamero

Conoce las palabras de Radamel Falcao García que complican su regreso a Millonarios con la segunda etapa de Alberto Gamero.

Un viejo conocido de Radamel Falcao García está de regreso en Millonarios. Ya empezó la segunda era del DT en el equipo albiazul, y ante un posible retorno de ‘El Tigre’, aparecieron unas palabras que lo alejan. Se las dijo al mismisímo Fabián Bustos.

Millonarios perdió con Independiente Santa Fe 3-2 el miércoles 2 de septiembre luego de que Bustos fuera despedido 27 horas ante del partido. Alberto Gamero fue oficializado el viernes 4 del mismo y ya aparecieron dos historias de Falcao en Instagram cuando se sabía que ese sería el reemplazo del técnico argentino.

Radamel Falcao se mostró entrenando en Panamá sin equipo y, de inmediato, empezó la especulación sobre un posible regreso de la mano del primer entrenador que tuvo en Millonarios. ¿Hora de ilusionarse con un último año vestido de azul y blanco antes del retiro? Fabián Bustos no dio buenas noticias.

Las palabras de Bustos que alejan el regreso de Falcao con Gamero a Millonarios

Alberto Gamero y Radamel Falcao García. (Foto: Vizzor)

A la hora de estar en desacuerdo con las decisiones de las directivas de Millonarios y así alejarse de un posible regreso, Falcao dejó claro lo que piensa de la salida de Bustos. El mismo DT argentino lo confirmó: “Lo de Falcao increíble porque él imagínate está en Panamá con todos sus temas de querer solucionar cosas. Un líder. Tenía tres llamadas pérdidas y le digo perdóname Radamel no escuché. Me dijo que no lo podía creer, que sabe como es esto y que para adelante. Él me estaba ayudando a pasar el momento, eso habla de él. La verdad soy bendecido de poder haberlo entrenado”.

Así le fue a Radamel Falcao con Alberto Gamero en Millonarios

Radamel Falcao García llegó a Millonarios el 16 de julio de 2024 y fue dirigido por Alberto Gamero durante un semestre en el fútbol colombiano. Quedaron a un solo gol de clasificar a la final de la Liga Colombiana y terminó registrando 5 goles y 817 minutos en 16 partidos.

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