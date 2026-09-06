John Yeboah podría dejar Italia por un gigante de América

John Yeboah dejaría el fútbol italiano y un Venezia que pelea los puestos de abajo para ir a un gigante de Sudamérica.

John Yeboah marcó un golazo con el Venezia y demuestra que debe ser titular en la Serie A, aún así hay rumores nuevamente de un posible cambio de club. Un gigante de América reintentará fichar al seleccionado ecuatoriano.

Vasco da Gama retomó las negociaciones por John Yeboah y vuelve a intentar el fichaje del delantero ecuatoriano del Venezia. El club brasileño mantiene al seleccionado nacional entre sus objetivos para reforzar el ataque, después de los acercamientos realizados durante julio y agosto.

El interés de Vasco no es nuevo y podrían ofrecer hasta más de 10 millones de dólares, el conjunto de Río de Janeiro ya había buscado al futbolista de 26 años, pero la intención de Yeboah de continuar su carrera en Europa representó uno de los principales obstáculos para avanzar en la operación.

Ahora, con las principales ventanas europeas cerradas, Vasco vuelve a la carga. La información difundida en Brasil señala que el club está dispuesto a realizar un esfuerzo importante para concretar la incorporación, aunque el jugador todavía debe aceptar la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol brasileño.

Filippo Antonelli, director deportivo del club italiano, aseguró en julio que el ecuatoriano formaba parte de los planes deportivos y que no existía interés en negociar su salida.

¿Hasta cuándo tiene contrato Yeboah con el Venezia?

Yeboah tiene contrato con el equipo italiano hasta la temporada 2028. Apenas esta temporada será su tercer año en Italia, y el segundo en la primera división. Llegó a jugar con estos colores después de una gran Copa América con la tricolor

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John Yeboah – Selección de Ecuador

En resumen