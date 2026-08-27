“Cobarde…” en River explotan contra Kendry Páez tras burlarse de la eliminación en la Copa Sudamericana

Kendry Páez está en el ojo de las polémica en el mundo River Plate, después de que el jugador ecuatoriano publicara un “storie” de un emoji riendo justo después de que River fuera eliminado de la Copa Sudamericana. Ahora explotan contra el ecuatoriano por ese mensaje.

El mundo River Plate está muy molesto con Kendry Páez por este mensaje. Hay que recordar que el ecuatoriano llegó como “fichaje estrella” en enero y está apartado del club desde su regreso del Mundial 2026, además nunca pudo rendir lo que se esperaba de él.

Por lo cual, en ‘La Banda de LPM’ explotaron contra Kendry Páez y Matías Galarza, quienes publicaron diferentes fotografías después de que River fuera eliminado de la Copa Sudamericana. Ambos jugadores quedaron apartados del club por decisión de Coudet.

“Cobardes. Cobarde“. “Cobardes (…) No supieron demostrar y no defendieron la camiseta del más grande que es River Plate. Se tendrían que pellizcar todos los días y agradecer que se cambiaban en el River Camp. Tuvieron todas las oportunidades para demostrar, pero arrugaron“, comentó también Omar Labruna.

🗣️😡 EL DESCARGO DE LA BANDA DE LPM LUEGO DE LOS POLÉMICOS POSTEOS DE GALARZA FONDA Y KENDRY PÁEZ pic.twitter.com/5h5yjyg4ID — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 27, 2026

Ya el ambiente era muy complicado para Kendry Páez y ahora se agudiza para el ecuatoriano, puesto que, en redes sociales hay varios hinchas pidiendo sanción para el ecuatoriano o que no vista más los colores de River. El volante ahora mismo entrena por separado en otro predio que pertenece al club.

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Los números de Kendry Páez con River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez jugó un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Apenas estuvo en cancha sobre los 450′ minutos.

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