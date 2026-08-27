Sorpresa: El país en el que podría terminar Pedro Vite si sale de México

Pedro Vite estaría muy cerca de dejar la la Liga de México, pero su destino sería uno que no esperaban los hinchas.

Pedro Vite fue el mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026 y desde sus píes salieron las mejores jugadas de ‘La Tri’ en la pasada Copa del Mundo. Se especuló y mucho con su futuro a Europa, pero finalmente el jugador ecuatoriano tendría otro destino.

Según la revelación de Mr.OFFSIDER, desde la MLS vuelven a insistir por el fichaje de Pedro Vite y van definitivamente por su compra. El jugador ecuatoriano ya estuvo en esta Liga antes de salir a México, y no dejaría de ser una sorpresa para todos que regrese.

El dar el paso al fútbol europeo sigue siendo considerado como el camino definitivo para “mejorar el nivel”, por lo cual, muchos hinchas vienen pidiendo a Vite que se anime y viaje a Europa. Ya hace poco estuvo sonando para la Roma, pero no concretó el fichaje.

Ahora los más interesados eran equipos de la Premier League, pero tampoco se concretó su llegada, y el ecuatoriano sigue en Pumas. El club de la UNAM tampoco se niega a venderlo como ya reveló en otros momentos, pero quieren una elevada oferta por él.

Pedro Vite suena para regresar a la MLS. (Foto: GettyImages)

No obstante, cualquier fichaje que se podría dar por Pedro Vite sería ya en la temporada 2027, está decidido que el ecuatoriano termine la temporada 2026 con Pumas. Por lo cual, ahora mismo el futbolista ecuatoriano se centra en su año con Pumas.

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El valor de mercado de Pedro Vite

Ahora mismo, el valor de mercado de Pedro Vite es de 6 millones de euros. El jugador ecuatoriano tiene contrato hasta 2029, y es por eso que también su salida se ha detenido. Además, el futbolista tiene un importante sueldo en México.

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