La millonaria oferta que recibirá Eryc Castillo ¿vuelve a LigaPro?

Eryc Castillo es una de las figuras de Alianza Lima y recibiría una millonaria oferta para cambiar de club en el 2027.

Eryc Castillo podría cambiar de club después de su gran presente con Alianza Lima, donde se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo. Su rendimiento habría despertado nuevamente el interés de un grande de México por millonaria cifra.

Santos Laguna, que estaría dispuesto a poner sobre la mesa 2 millones de dólares para fichar al extremo ecuatoriano de 31 años quiere la vuelta de Castillo. El ex Barcelona ha pasado por tres clubes de México.

En Alianza Lima no tendrían intención de desprenderse de una de sus principales figuras, pero la propuesta económica podría cambiar el escenario. Los 2 millones de dólares representan una cifra importante para el club peruano con miras al 2027.

El ecuatoriano ya conoce a Santos Laguna, pues jugó allí durante 2017, temporada en la que disputó 33 partidos y marcó cuatro goles. En Alianza Lima, en cambio, lleva 29 goles en 73 partidos durante sus dos años con el conjunto peruano.

El gran nivel de Castillo incluso provocó que hinchas ecuatorianos pidieran su convocatoria a la Selección de Ecuador, donde entró en consideración en el 2019 aunque no ha vuelto a ser llamado por Alfaro, Beccacece ni Gallardo.

Los títulos en la carrera de Eryc Castillo

A lo largo de su carrera, Eryc Castillo ha jugado en Ecuador, México y Brasil, además de su actual etapa en Perú. El atacante fue campeón con Barcelona SC en Ecuador, del Apertura de Perú con Alianza Lima y en el Vitória en Brasil, mientras que también tuvo pasos por clubes mexicanos como Santos Laguna y Tijuana.

Publicidad

Erick Castillo – Santos Laguna. Foto: Getty.

En resumen