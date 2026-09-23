¡Nuevo DT y nueva piel! La Selección de Ecuador estrenaría una nueva camiseta en sus amistosos

La Selección de Ecuador tendrá una nueva camiseta para jugar en su gira de partidos en Asia.

La Selección de Ecuador comienza una nueva era con Marcelo Gallardo como DT, pero también el equipo nacional estrenaría una nueva camiseta para estos amistosos. Se mantiene la base de lo que fue la remera del Mundial, pero se agrega un detalle simbólico.

La nueva camiseta de la Selección de Ecuador

En su cuenta oficial, Marathon detalló que Ecuador usará la misma camiseta del Mundial 2026, pero en esta ocasión se agrega la silueta del cóndor (ave nacional del país) a los costados. Pero también se llevaría en la camiseta un tigre, en un rediseño que ya está dando de que hablar.

Desde la marca y la Selección de Ecuador avisaron con promocionales que este diseño de las camisetas “afectará” a la del primer uniforme y también a la del equipo visitante. Solo se usaría en estos partidos de gira por Asia, donde ‘La Tri’ también enfrentará a Japón.

Es muy habitual que la Selección de Ecuador renueve sus camisetas, ya el equipo nacional presentó varias en las Eliminatorias y para este ciclo se espera de un nuevo un cambio. Además, para las siguientes eliminatorias también se renovaría el diseño.

La nueva camiseta que usará Ecuador. (Captura de pantalla)

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¿Qué canales pasarán los partidos de Ecuador?

En esta gira por Asia, la Selección de Ecuador llegó a un acuerdo para que los partidos se puedan transmitir por dos canales de señal abierta: Teleamazonas y TC Televisión.

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En síntesis: