Invitado por Messi y con grandes de Europa: el nuevo torneo que jugará Independiente del Valle

Independiente del Valle disputará un torneo amistoso para darle más visibilidad a sus grandes joyas.

Independiente del Valle sigue marcando hitos en el fútbol ecuatoriano y ahora el equipo ‘Rayado’ recibió una invitación de Lionel Messi. Todo esto para el torneo de formativas denominado la Messi Cup, que se juega en Miami del 25 de octubre al 1 de noviembre.

El mismo Independiente del Valle confirmó en redes sociales la invitación para este torneo y reveló los equipos que también mandaron sus formativas para el torneo. El equipo ecuatoriano es el único del país que ha sido invitado a este torneo.

Los grandes clubes con los se medirá IDV

Las formativas de Independiente del Valle se estarían enfrentando a equipos como Arsenal, Chelsea, Manchester City, Inter, Atlético de Madrid, FC Barcelona, entre otros grandes clubes. Además, de Sudamérica también van clubes como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors y River Plate.

IDV fue invitado a la Messi Cup. (Captura de pantalla)

Independiente del Valle suele ser ya un invitado constante a jugar este tipo de torneos, por el enorme reconocimiento a nivel internacional que tiene su trabajo en formativas. El equipo ecuatoriano también se ha caracterizado por vender a diferentes jóvenes a Europa.

Las grandes ventas de Independiente del Valle en sus juveniles

Independiente del Valle en los últimos meses ha vendido a diferentes jugadores juveniles como los hermanos Quintero, Deinner Ordóñez, Kendry Páez, Justin Lerma y otros jugadores de importante nivel. Estos torneos justamente sirven para observar a las grandes joyas del mañana.

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En síntesis: