Leonardo Campana se recuperó de su lesión y ahora vuelve a las canchas en la MLS.

Leonardo Campana reaparece en las canchas después de que se quedó fuera del Mundial 2026. El delantero ecuatoriano estuvo lesionado y esto lo marginó de las canchas y le hizo perderse ese torneo. Ahora, con nuevo DT en Ecuador, el jugador reaparece.

En esta jornada se reveló como Leonardo Campana apareció entrenando de nuevo en el New England Revolution. Por lo cual, el ecuatoriano al fin se ha recuperado de sus problemas musculares y ya estaría listo para volver pronto en la MLS.

El delantero era uno de los fijos con Sebastián Beccacece en la convocatoria de Ecuador, pero finalmente no pudo ir al Mundial. Ahora con la salida de Enner Valencia, el equipo nacional busca un nuevo delantero, y sin duda el nombre de Campana será tomado en cuenta.

Se espera que el 9 pueda volver a tener minutos en las siguientes semanas y en caso de tener una gran “performance” con su equipo lo más probable es que se vincule a la Selección de Ecuador para una posible convocatoria, para los amistosos de noviembre.

Campana volvió a entrenar con su equipo en la MLS. (Foto: GettyImages)

Ahora en la Selección de Ecuador, Gallardo ya comenzó la búsqueda del nuevo delantero y reemplazo de Enner Valencia. ‘Superman’ se quedó fuera del equipo nacional y anunció su retiro tras el Mundial 2026. Ahora hay que encontrar un goleador en el equipo de Gallardo.

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Los delanteros que Gallardo convocó en Ecuador

Gallardo ya se movió a convocar nuevos delanteros y el entrenador finalmente contó con:

Jordy Caicedo

Juan Riquelme Angulo

Kevin Rodríguez (se bajó por lesión)

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En síntesis: