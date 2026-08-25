El volante argentino Damián Díaz regresará a Barcelona SC y los hinchas se preguntan si volverá a ganar la fortuna que cobraba antes.

Barcelona SC encontró al volante ofensivo que estaba buscando Pablo Trobbiani, y el elegido es Damián Díaz. El argentino regresará al club luego de tres años y la duda está en cuánto pagará el club ‘torero’ por su histórico.

Llegó a ganar hasta 70 mil dólares mensuales en Barcelona, sin embargo Damián Díaz regresaría a cobrar un salario cercano a los 15 mil dólares mensuales. El contrato será por mucho más tiempo que los seis meses que se rumoraban.

El contrato, según cuenta César Luis Merlo, sería hasta diciembre del 2027, es decir Damián Díaz será jugador de Barcelona hasta los 41 años. El ‘Kitu’ seguramente se retirará en el club guayaquileño.

La otra alternativa que manejaba Barcelona, según la prensa local, era Juan Cazares, pero la operación iba a ser más cara por el valor a pagar a Independiente del Valle y el salario a pagarle el enganche ex Atlético Mineiro.

En principio, parecía que el regreso de Damián Díaz a Barcelona era improbable por el entorno del jugador, quiénes no querían un regreso al club amarillo. Barcelona rescindió contrato con Damián Díaz tras un cruce de declaraciones con la directiva de ese entonces.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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