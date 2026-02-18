La polémica mundial entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni también llegó a LigaPro. El astro brasileño Deyverson también reaccionó y colgó un mensaje para su compatriota.

El nuevo refuerzo de Liga de Quito reposteó en su cuenta de Instagram el mensaje de Vinicius Jr y escribió un “Fuerza crack”. De esta forma el astro ex Palmeiras mostró su apoyo a su compatriota.

Vinicius Jr. acusó a Prestianni ser llamado “mono” en varias ocasiones, lo que generó una ola de reacciones y respuestas de parte de varios jugadores y entrenadores que apoyaban tanto al brasileño y otros al argentino del Benfica.

Mientras tanto, la UEFA ya inició una investigación para conocer lo ocurrido como dicta el protocolo. En caso de ser encontrado culpable, Prestianni se arriesga a una sanción de 10 partidos.

Otros cracks como Wesley Snejider, Thierry Henry, Kylian Mbappé también expresaron su apoyo a Vinicius. Del lado del Benfica el apoyo ha sido total al argentino.

La primera decisión de UEFA con Prestianni

Más allá de no haberse podido confirmar la denuncia de Vinícius en el transcurso del encuentro, desde UEFA se tomó la decisión de dar continuidad a la investigación y este miércoles se anunció que para ello se designó a un Inspector de Ética y Disciplina.

La principal tarea de este revisor será investigar los “presuntos comportamientos discriminatorios” ocurridos durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el martes 17 de febrero en el Estadio da Luz. Al respecto, el ente rector del fútbol europeo hizo saber que “se darán a conocer más detalles sobre este proceso a su debido tiempo”.

