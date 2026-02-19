Uno jugó en Liga de Quito: Los dos jugadores que no quieren arreglo con Emelec en la FIFA

Emelec sigue trabajando para liberar las sanciones FIFA que tiene el equipo y así poder inscribir a sus nuevos jugadores. El club ya logró quitar 3 castigos y ahora tiene 7 castigos que levantar. Sin embargo, se revela que hay dos exjugadores que no quieren negociar.

Los dos jugadores que no quieren negociar en este momento con Emelec son Alejandro Cabeza y Leandro Vega, este último lleva ya varios acuerdos firmados con diferentes directivas y ninguna le ha pagado. El jugador tiene este reclamo desde 2021.

La directiva de Emele envió a Vega un acuerdo de pago de 100 mil dólares de contado y el resto a pagar en 4 cuotas, sin embargo, el jugador decidió no aceptar y de momento no hay luz verde de su parte para que el club pueda limpiar las sanciones FIFA.

En el caso de Alejandro Cabeza no trascendió que deuda tiene el club con él, ni el acuerdo que la directiva busca. Sin embargo, el ex delantero del equipo azul también estaría pidiendo un pago total de la deuda y no quiere ningún tipo de acuerdo.

Alejandro Cabeza jugó con Emelec en 3 temporadas. (Foto: Imago)

En el caso de Alejandro Cabeza, el delantero ecuatoriano pasó por Liga de Quito en el 2025 y en ese momento nadie de la directiva de Emelec lo buscó para llegar a un acuerdo y evitar esta situación. Ahora el delantero está en Guatemala, donde juega para Municipal.

¿Qué pasa si no hay acuerdo entre Emelec y los jugadores?

Si Emelec no llega a un acuerdo con estos dos jugadores y no “limpia” sus sanciones en FIFA, el club azul no podrá inscribir a todos sus fichajes para la temporada 2026. Por lo cual, si quiere inscribir a sus jugadores y tener equipo completo debe pagar.

