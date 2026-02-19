Es tendencia:
La LigaPro sorprende con un anuncio de última hora que beneficia a Emelec contra Universidad Católica

LigaPro sorprende a todos con una noticia de última hora para el partido de Católica vs Emelec

Por Jose Cedeño Mendoza

La LigaPro le da la mejor noticia a Emelec
© Imago/ Edit BVLa LigaPro le da la mejor noticia a Emelec

Emelec no ha podido inscribir a sus nuevos jugadores para la LigaPro ni a las renovaciones de contrato, por lo cual, apenas y tenía un equipo completo para jugar en el estreno del campeonato. Ahora la LigaPro sorprende a todos con un comunicado.

Universidad Católica iba a recibir a Emelec en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por el comienzo del campeonato y por un concierto de Alejandro Sanz en el Atahualpa. Sin embargo, esto no será así. La LigaPro confirmó que el partido queda suspendido por motivos de fuerza mayor y se reprogramará en las siguientes semanas.

¿Por qué LigaPro suspende el partido de Católica vs Emelec?

En su comunicado la LigaPro confirma que el partido fue suspendido por problemas de seguridad. Asimismo, la organización del campeonato revela que hace caso a la sugerencia de las autoridades y por ende decide suspender este encuentro.

LigaPro suspende el Católica vs Emelec. (Foto: @LigaEcuabet)

Esta noticia es celebrada por toda la hinchada de Emelec, y es que aunque tendrán que seguir esperando para ver a sus jugadores, el club también tiene más tiempo para seguir negociando las deudas que tiene en FIFA y así poder inscribir a sus nuevos jugadores.

Las sanciones de Emelec en la FIFA

Vinicio Angulo no está retirado y ahora firmaría por este equipo de Ecuador

Emelec actualmente tiene 7 sanciones en FIFA, solo “limpiando” estas 7 sanciones el club azul podrá inscribir a sus nuevos jugadores. De ahí que, tengan más días para acordar los pagos con los acreedores y así llegar a tiempo con la plantilla casi completa para jugar ya sea con Católica o contra Delfín.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón e Ignacio Guerrico. Todos podrían ser inscritos en los próximos días.

En síntesis:

  • LigaPro suspendió el partido entre Universidad Católica y Emelec por motivos de seguridad.
  • El club Emelec registra actualmente 7 sanciones vigentes ante la FIFA.
  • Siete nuevos fichajes, incluyendo a Pizzini y Leguizamón, esperan ser inscritos por Emelec.
