Exclusivo Bolavip: La verdad detrás del posible fichaje de Nicolás Orsini por Emelec

En las últimas horas suena con fuerza en Ecuador la posible contratación de Nicolás Orsini para ser el nuevo goleador de Emelec en la temporada 2026. El delantero pertenece a Boca Juniors, pero no cuenta para el cuerpo técnico en esta temporada.

Según pudo saber Bolavip, nadie de Emelec ha preguntado por Orsini y no ha llegado a Boca Juniors ninguna oferta del equipo ecuatoriano por el delantero argentino. Por lo cual, al momento de la redacción de esta noticia, el delantero está descartado para el club azul.

Emelec sigue buscando a nuevos delanteros para esta temporada. El club lleva varias consultas por jugadores de la Liga de Argentina. Ya se metieron en planes, futbolistas como Luca Klimowicz y también Andrés Vombergar, pero nada concreto aún.

Orsini estuvo prestado en 2025 en Platense, donde tampoco pudo marcar muchos goles, pero la intención es salir de Boca para sumar rodaje. El delantero ni siquiera ha entrado en convocatorias para jugar en esta temporada con el equipo ‘Xeneize’.

Orsini fue prestado a Platense en 2025. (Foto: GettyImages)

Orsini todavía tiene contrato con Boca hasta finales de la temporada 2026, por lo cual, en caso de no concretar una salida, tanto club como jugador van encaminados a cumplir todos los pagos del último año de contrato. Aunque no juegue un solo minuto.

Los números de Nicolás Orsini en 2025 con Platense

Con la camiseta de Platense, Orsini jugó un total de 22 partidos entre todas las competencias. Salió campeón en una histórica final ante Huracán. Solo marcó 1 gol y dio 1 asistencia, números muy bajos para un delantero que llegaría a ser titular en Emelec.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón e Ignacio Guerrico. La nueva directiva ahora está centrada en contratar a nuevos delanteros.

