Emelec preguntó por dos delanteros extranjeros ¿mejores que Deyverson?

Emelec sigue en búsqueda de dos delanteros, con mayor prioridad de encontrar el atacante titular. Para el rol de goleador, los azules tienen dos candidatos, ambos con reciente presente en el fútbol de Argentina.

Según el periodista Uriel Lugt, Emelec preguntó condiciones por Nicolás Orsini y Andrés Vombergar, uno de ellos llegará para ser el titular. La idea de Vicente Sánchez es contratar un recambio, rol que tenían Jaime Ayoví y Josué Cuero en la temporada pasada.

Orsini tiene contrato vigente con Boca Juniors pero se encuentra entrenando separado ya que no entra en planes del equipo Xeneixe. Vombergar por su parte se encuentra como agente libre tras haber finalizado contrato con San Lorenzo.

En el caso de Orsini, fue cedido en el 2025 a Platense donde jugó más de 20 partidos pero solo anotó un gol. Vombergar estuvo dos años en San Lorenzo sumando 49 partidos y 10 goles anotados.

Vombergar es además seleccionado nacional de Eslovenia, país dónde fue campeón varias veces con el FK Olimpija, tuvo pasos también por México y Emiratos Árabes Unidos.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

