Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Emelec preguntó por dos delanteros extranjeros ¿mejores que Deyverson?

Emelec sigue buscando nuevos delanteros y consultaron por dos campeones que se encuentran en el fútbol de Argentina.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Emelec preguntó por dos delanteros extranjeros ¿mejores que Deyverson? Foto: Getty
Emelec preguntó por dos delanteros extranjeros ¿mejores que Deyverson? Foto: Getty

Emelec sigue en búsqueda de dos delanteros, con mayor prioridad de encontrar el atacante titular. Para el rol de goleador, los azules tienen dos candidatos, ambos con reciente presente en el fútbol de Argentina.

Según el periodista Uriel Lugt, Emelec preguntó condiciones por Nicolás Orsini y Andrés Vombergar, uno de ellos llegará para ser el titular. La idea de Vicente Sánchez es contratar un recambio, rol que tenían Jaime Ayoví y Josué Cuero en la temporada pasada.

Orsini tiene contrato vigente con Boca Juniors pero se encuentra entrenando separado ya que no entra en planes del equipo Xeneixe. Vombergar por su parte se encuentra como agente libre tras haber finalizado contrato con San Lorenzo.

En el caso de Orsini, fue cedido en el 2025 a Platense donde jugó más de 20 partidos pero solo anotó un gol. Vombergar estuvo dos años en San Lorenzo sumando 49 partidos y 10 goles anotados.

Vombergar es además seleccionado nacional de Eslovenia, país dónde fue campeón varias veces con el FK Olimpija, tuvo pasos también por México y Emiratos Árabes Unidos.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Publicidad
Emelec también ficharía a una figura de Paraguay

ver también

Emelec también ficharía a una figura de Paraguay

Nicolás Orsini – Boca Juniors.

Nicolás Orsini – Boca Juniors.

En resumen

  • Nicolás Orsini y Andrés Vombergar son los candidatos para ser el delantero de Emelec.
  • Andrés Vombergar se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato con San Lorenzo.
  • Nicolás Orsini anotó un solo gol en más de 20 partidos con Platense en 2025.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Partidos y horarios Grupo E Mundial 2026: calendario completo, sedes y dónde verlo
Mundial 2026

Partidos y horarios Grupo E Mundial 2026: calendario completo, sedes y dónde verlo

Luis Suárez cobra 1.5 millones: ¿Cuánto ganará James en la MLS?
MLS

Luis Suárez cobra 1.5 millones: ¿Cuánto ganará James en la MLS?

El fichaje que casi evita llegada de Luis Díaz al Bayern
Bundesliga

El fichaje que casi evita llegada de Luis Díaz al Bayern

Los goles que marcaron Messi y CR7 con su pierna menos hábil
FIFA

Los goles que marcaron Messi y CR7 con su pierna menos hábil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo