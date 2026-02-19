El jugador colombiano que gana tan solo un millón de euros superó a Lamine Yamal

En el mundo del fútbol hay un jugador colombiano que está dando de qué hablar y no es Luis Díaz. Pelea por un cupo en la lista de la Selección Colombia para ir al Mundial 2026, gana tan solo un millón de euros y superó a nadie más y nadie menos que a Lamine Yamal.

Luego de registrar 12 goles y cinco asistencias en 57 partidos con Millonarios en el fútbol de Colombia, Carlos Andrés Gómez fue vendido al Real Salt Lake a cambio de 3.5 millones de euros. Por algo le pusieron el apodo del ‘Tinito’ haciendo referencia al histórico jugador Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

El salto a Europa se dio con la llegada al Stade Rennais, de Francia, por una tranferencia récord para Real Salt Lake por 10 millones de euros. Allí a Gómez no le fue bien tras registrar tres goles y 393 minutos en 19 partidos. Sin embargo, la revancha se está empezando a dar por todo lo alto. ¡Superó a Lamine Yamal!

El colombiano que gana tan solo un millón de euros superó a Lamine Yamal

Carlos Gómez superó un récord de Lamine Yamal. (Foto: X / Getty Images)

Con la confianza que Vasco da Gama pagó 4.5 millones de euros por el 60 por ciento de sus derechos deportivos, Carlos Gómez logró el récord de ser el jugador con más regates exitosos (16) en un solo partido en lo que va del 2026. Lo hecho por el ‘Tinito’ ante Volta Redonda en los cuartos de final del Campeonato Carioca superó los 11 regates exitosos que Lamine Yamal tuvo contra Real Sociedad el 18 de enero.

Comparación de salarios entre Calos Gómez y Lamine Yamal

Aquí el ganador fue Lamine Yamal y por una gran diferencia. Mientras que la estrella del FC Barcelona tiene un salario anual de 16.6 millones de euros, Carlos Andrés Gómez gana un poco más de un millón de dólares (1.085.760) al año en Vasco da Gama, según el portal ‘Salary Sport’.

