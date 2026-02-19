A pesar de que le quitará un bono de 250.000 euros, Luis Díaz le puso un nuevo apodo a Harry Kane

Una vez más, Luis Díaz ratificó que rompió el molde de aquel jugador colombiano que siempre tenía problemas para adapatarse a un nuevo equipo y terminaba dando de qué hablar por temas fuera de las canchas. En esta ocasión, sorprendió con un nuevo apodo a Harry Kane, a pesar de que el delantero inglés le va a quitar un bono de 250.000 euros.

Desde que ‘Lucho’ Díaz llegó a Bayern Múnich, Kane no ha parado de elogiarlo. Primero dijo que “es un jugador fantástico”. Luego, se rindió ante lo tres goles que hizo el extremo colombiano ante Hoffenheim y señaló que “puede llegar a las bandas y causar problemas a los defensores en el uno contra uno. Puede jugar por dentro, por la línea y hacer cualquier jugada en zonas peligrosas“.

Ahora, era momento de que Luis Díaz le devolviera la cortesia. Lejos de sentir algún tipo de envidia porque Harry Kane es el goleador del equipo y le va a quitar un bono de 250.000 euros, ‘Lucho’ dejó bien parado al futbolista colombiano al reonocer la grandeza del atacante con el apodo perfecto.

El nuevo apodo que Luis Díaz le puso a Harry Kane en Bayern Múnich

Harry Kane y Luis Díaz ya ganaron un título en Bayern.

“Me enorgullece mucho jugar en un equipo con Harry y Michael. Son técnicamente espectaculares. Harry, por ejemplo, lo hace todo de maravilla. Me ha sorprendido muchísimo. Lo he visto jugar en Inglaterra porque hemos jugado contra el Tottenham varias veces. Pero una cosa es verlo en el otro equipo. Otra muy distinta es compartir vestuario con él y estar en el campo de entrenamiento todos los días y ver cómo trabaja para nosotros como equipo, cómo se mueve, cómo retrocede constantemente, cómo exige el balón y, por supuesto, cómo marca goles. Es una máquina. Realmente lo hace todo bien. Estoy muy orgulloso de formar parte de este ataque”, le dijo Luis Díaz al portal ‘Sky Sports’ para ponerle ‘Máquina’ como apodo a Harry Kane.

El bono de 250.000 euros que Harry Kane le va a quitar a Luis Díaz en Bayern Múnich

Según el diario ‘Bild’, Luis Díaz tiene en su contrato con Bayern Múnich un bono de 250.000 euros si es goleador de la Bundesliga o de la Champions League. Esto no va a pasar y ‘Lucho’ no va a recibir este dinero. El motivo tiene nombre y apellido: Harry Kane. El delantero inglés le lleva el doble de goles a ‘Lucho’ en la Liga de Alemania y lidera la tabla de goleadores con 26 anotaciones. ¿Y en la Champions? Kane lleva ocho anotaciones y el extremo colombiano registra tres.

