Kendry Páez sigue peleando por ganarse un lugar en River Plate, el escenario ideal era el partido de Copa Argentina pero el ecuatoriano quedó sin minutos. Los hinchas no fueron esquivos ante la falta de minutos del ex Chelsea por decisión de Marcelo Gallardo.

Los aficionados del propio equipo de la ‘Banda Roja’ no comprenden como ante un rival menor como el Club Ciudad de Bolívar, el DT dejó fuera al ecuatoriano. “Contra Argentinos, que es un rival más difícil y perdiendo lo puso, y ahora no, no se entiende”, escribió uno.

Kendry Páez ha estado cerca de tres semanas en el club, en ese tiempo River ha tenido cuatro partidos. El volante ha estado convocado en 2 pero solo tuvo cerca de 10 minutos en uno.

El tiempo de juego del ex Independiente del Valle no solo es importante para su adaptación si no que el Chelsea está pendiente de que tenga minutos o lo volverá a repescar.

Para la Selección de Ecuador también es importante que el ecuatoriano tenga minutos, ya que es uno de los pocos jugadores que juegan de enganche en la ‘Tri’, junto a Pedro Vite.

Los números de Kendry Páez en Francia

El recorrido de Kendry Páez en Francia no fue el mejor, el jugador ecuatoriano apenas superó los 700 minutos en el último semestre de 2025. Solo jugó 21 partidos entre todas las competencias. La ‘Joya’ ecuatoriana apenas terminó marcando 1 gol.

En resumen