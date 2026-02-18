Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Tiago Nunes puso a Janner Corozo en nuevo puesto y brilló en Liga de Quito

Liga de Quito sigue buscando a su once renovado con los refuerzos y Tiago Nunes probó a Janner Corozo en nuevo puesto.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
El nuevo puesto de Janner Corozo en Liga de Quito Foto: LDU
El nuevo puesto de Janner Corozo en Liga de Quito Foto: LDU

Liga de Quito se alista para su debut en LigaPro este viernes, los ‘albos’ tuvieron cinco amistosos de pretemporada y entre las novedades están un curioso cambio de Tiago Nunes con un refuerzo. Janner Corozo fue adaptado a un nuevo puesto en el equipo.

En los dos últimos comprobatorios, Liga de Quito alineó a Janner Corozo como extremo derecho, es decir a banda cambiada de como ha venido jugando siempre en Barcelona.

Los resultados fueron positivos, con un gol y dos asistencias del ecuatoriano, por lo que no se descarta que Corozo tenga partidos oficiales en ese sector de la cancha.

Los ‘albos’ perdieron a Lisandro Alzugaray por derecha y a Bryan Ramírez por izquierda, por lo que un extremo que maneje los dos perfiles le viene bien para cubrir algún espacio.

Liga de Quito arranca la LigaPro de visita contra el Orense en Machala, encuentro que siempre se le viene difícil al club. Liga jugará Copa Ecuador, Copa Libertadores y LigaPro.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

Publicidad
Emelec también ficharía a una figura de Paraguay

ver también

Emelec también ficharía a una figura de Paraguay

Janner Corozo jugó tres temporadas en Barcelona. Foto: Getty.

Janner Corozo jugó tres temporadas en Barcelona. Foto: Getty.

En resumen

  • Janner Corozo fue alineado como extremo derecho por banda cambiada en la pretemporada.
  • Liga de Quito debutará este viernes contra Orense en la ciudad de Machala.
  • El futbolista registró un gol y dos asistencias en los últimos partidos comprobatorios.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Liga de Quito sorprende a todos y anuncia un nuevo fichaje
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito sorprende a todos y anuncia un nuevo fichaje

Confirman nuevos canales para ver la LigaPro en la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Confirman nuevos canales para ver la LigaPro en la temporada 2026

José Cifuentes fue ofrecido a un grande de LigaPro ¿pega la vuelta?
Fútbol de Ecuador

José Cifuentes fue ofrecido a un grande de LigaPro ¿pega la vuelta?

Partidos y horarios Grupo F Mundial 2026: calendario completo, sedes y dónde verlo
Mundial 2026

Partidos y horarios Grupo F Mundial 2026: calendario completo, sedes y dónde verlo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo