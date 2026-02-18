Liga de Quito se alista para su debut en LigaPro este viernes, los ‘albos’ tuvieron cinco amistosos de pretemporada y entre las novedades están un curioso cambio de Tiago Nunes con un refuerzo. Janner Corozo fue adaptado a un nuevo puesto en el equipo.

En los dos últimos comprobatorios, Liga de Quito alineó a Janner Corozo como extremo derecho, es decir a banda cambiada de como ha venido jugando siempre en Barcelona.

Los resultados fueron positivos, con un gol y dos asistencias del ecuatoriano, por lo que no se descarta que Corozo tenga partidos oficiales en ese sector de la cancha.

Los ‘albos’ perdieron a Lisandro Alzugaray por derecha y a Bryan Ramírez por izquierda, por lo que un extremo que maneje los dos perfiles le viene bien para cubrir algún espacio.

Liga de Quito arranca la LigaPro de visita contra el Orense en Machala, encuentro que siempre se le viene difícil al club. Liga jugará Copa Ecuador, Copa Libertadores y LigaPro.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

