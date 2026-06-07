El joven defensor central Diogo Bagui dejó Emelec hace apenas cuatro meses y ya tiene nuevo equipo en el exterior.

Fue considerado una de las promesas de Emelec y del fútbol ecuatoriano en general, y ahora Diogo Baguí vuelve a cambiar de equipo. El central ecuatoriano seguirá en el extranjero.

Fue vendido a Xolos de Tijuana en febrero 2026, sin embargo ante la falta de minutos fue cedido al Atlante de la misma Liga MX. El jugador llega por un año a préstamo con opción de compra.

Diogo Baguí, que incluso ha sido convocado a la Selección de Ecuador como sparring y en categorías juveniles, se fue como agente libre en un polémico movimiento que dejó a Emelec sin recibir nada.

Este semestre, Diogo Baguí apenas jugó 152 minutos repartidos en tres partidos, mientras que en los azules cerró el 2025 con 36 partidos disputados, sumado a los 18 partidos que tuvo en el 2024.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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En resumen