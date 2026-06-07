Fue considerado una de las promesas de Emelec y del fútbol ecuatoriano en general, y ahora Diogo Baguí vuelve a cambiar de equipo. El central ecuatoriano seguirá en el extranjero.
Fue vendido a Xolos de Tijuana en febrero 2026, sin embargo ante la falta de minutos fue cedido al Atlante de la misma Liga MX. El jugador llega por un año a préstamo con opción de compra.
Diogo Baguí, que incluso ha sido convocado a la Selección de Ecuador como sparring y en categorías juveniles, se fue como agente libre en un polémico movimiento que dejó a Emelec sin recibir nada.
Este semestre, Diogo Baguí apenas jugó 152 minutos repartidos en tres partidos, mientras que en los azules cerró el 2025 con 36 partidos disputados, sumado a los 18 partidos que tuvo en el 2024.
Los fichajes que tiene Emelec para 2026
Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.
En resumen
- Diogo Baguí jugará cedido por un año con opción de compra en el Atlante de México.
- El zaguero central llegó a Xolos de Tijuana en febrero de 2026 como agente libre tras una polémica salida de Emelec.
- Registró apenas 152 minutos en tres partidos durante su último semestre en el fútbol mexicano.