Nasuti da la cara y encuentra al culpable de la derrota 6 a 1 de Emelec contra Independiente del Valle

Cristian Nasuti es el gran apuntado de la hinchada de Emelec después de que el club se llevara una goleada durísima contra Independiente del Valle. El equipo azul perdió 6 a 1 dando una imagen lamentable y mostrando un nivel que no había dado en toda la temporada.

Por otro lado, Nasuti salió a dar la cara en rueda de prensa y aclaró el motivo por el cual Emelec se llevó esta derrota. El director técnico acabó culpando a las circunstancias del partido y también al corto plantel que está teniendo en estos días.

“Pedirle disculpas en nombre de todo el plantel y el cuerpo técnico a los hinchas por la noche que tuvimos. La verdad que es una imagen que no merecen nuestros hinchas. Estamos con un plantel muy corto y con partidos muy seguidos, la idea es tener la frescura en el segundo tiempo”, comentó el DT.

Y es que para jugar contra Independiente del Valle, Nasuti dejó en el banco a Fragozo y Pizzini. El club venía de jugar el anterior jueves contra Orense y la realidad es que tiene un plantel muy corto ahora mismo por las lesiones y el bajo nivel de otros jugadores.

Nasuti también culpó a las circunstancias de este goleada. “Lamentablemente tuvimos un primer tiempo, donde nos habíamos acomodado en los primeros 20 minutos. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival. Un gol, que es un accidente, se ponen 1 a 0. El equipo tuvo un par de desconcentraciones más. Aunque después nos metimos en el partido, justo en nuestro mejor momento; IDV convierte el cuarto y ahí se terminó el partido”, sentenció el ‘Tano’.

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Emelec no puede fichar a más jugadores

Ahora mismo, Emelec no puede fichar a más jugadores porque tiene más de 5 sanciones de la FIFA que le impiden comprar a nuevos jugadores, salvo que antes pague estas deudas. El club se mueve en el mercado para pagar estas querellas y poder inscribir a nuevos futbolistas.

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