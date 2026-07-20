¿Gustavo Costas es el nuevo DT de Liga de Quito? Esto es lo que se sabe

Bombazo en el mundo Liga de Quito después de que se revelara el que sería su nuevo entrenador.

Este lunes 20 de junio de 2026 se reveló que Liga de Quito ya tendría todo listo para anunciar un nuevo entrenador para el segundo semestre y sería una sorpresa total. El club estaría muy cerca de concretar un “camisetazo” con un ex DT de Barcelona SC.

De acuerdo a la información de José Freire, el nuevo entrenador de Liga de Quito sería el argentino Gustavo Costas. El ex DT de Racing quedó libre tras su paso por la “Academia” y ahora LDU daría un fuerte golpe en el mercado de fichajes si finalmente concreta su llegada.

Según pudo saber Bolavip, hubo un acercamiento de Liga de Quito con Gustavo Costas, pero aún no hay oferta formal para su contratación. Ambas partes ven viable el posible fichaje del entrenador argentino y su regreso a Ecuador tras su paso por Barcelona SC.

Por otro lado, Costas también hizo un gran trabajo en Racing donde lo llevó a ganar la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y estuvo en semifinales de la Copa Libertadores. Eso también lo avala como uno de los grandes entrenadores del fútbol ecuatoriano.

Gustavo Costas estaría muy cerca de llegar a Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Se espera que si Liga de Quito logra concretar el fichaje de Gustavo Costas se anuncie en las próximas horas. El club espera que el entrenador argentino les dé esa regularidad que vienen buscando y les permita también volver a los primeros lugares en la LigaPro.

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Los números de Gustavo Costas en Racing

Al frente de Racing, Gustavo Costas dirigió un total de 134 partidos entre todas las competencias. Ganó 71 partidos, empató 23 y acabó perdiendo 40 encuentros. Fue uno de los mejores ciclos de ‘La Academia’ en los últimos años en Argentina y a nivel internacional.

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