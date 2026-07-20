Volvió la LigaPro y ahora otro entrenador de primera sería “despedido”

Este DT de un equipo de primera categoría será despedido en el regreso del campeonato ecuatoriano, tras los malos resultados de su equipo.

La LigaPro regresó hace un par de semanas para terminar la temporada, pero varios equipos no la pasan bien y eso ha provocado varias salidas. Uno de los primeros entrenadores en salir en este momento de la temporada fue Tiago Nunes de Liga y ahora otro DT se encamina a irse.

De acuerdo a la información de Javier Ruiz, el nuevo entrenador que sería “despedido” en la LigaPro es Hernán Torres. El DT colombiano se marchará de Orense tras los pésimos resultados que lleva con el club de Machala y él también está dispuesto a irse.

Torres había regresado a Ecuador para encaminar un proyecto que no viene bien en este 2026 como es el de Orense. No obstante, los resultados no lo acompañaron, la plantilla también parece que se le quedó corta, y ahora dejaría el cargo.

Orense vuelve a cambiar de entrenador en esta temporada, y buscará ya un tercer nombre para este cargo. Esto demuestra el estado conflictivo que vive el proyecto en estos meses y que le impide pelear en los primeros lugares. Ahora mismo incluso estaría en el hexagonal del descenso.

Hernán Torres se marcharía de Orense. (Foto: Imago)

Hernán Torres se une a Tiago Nunes como los dos primeros entrenadores que se marchan de sus equipos para este segundo semestre. A ambos estrategas les costó el rendimiento de los clubes en estos partidos y ahora dos proyectos muy ambiciosos van por un nuevo DT.

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Los números de Hernán Torres en Orense

Como DT de Orense, Hernán Torres ya había dirigido 13 partidos, todos por la LigaPro. Su equipo sumó 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Números muy malos para un DT, que también salió con muy mal rendimiento de Emelec, cuando estuvo en Ecuador.

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