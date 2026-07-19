Liga de Quito podría tener una ola de salidas para el segundo semestre

Liga de Quito podría tener una renovación en su plantel tras la racha de resultados negativos que habría tenido en LigaPro.

Liga de Quito trabaja contra el tiempo para tener a su nuevo entrenador listo para lo que será los octavos de final de la Copa Libertadores, pero en el plantel también se vendría una revolución. Hay varios jugadores que dejarían el equipo por un rendimiento inesperado.

Gabriel Villamil, Deyverson, Michael Estrada y Alexander Alvarado son los cuatro futbolistas que podrían irse. De esta lista, el más llamativo es el brasileño, quién llegó por pedido de Tiago Nunes pero ha sido noticia más por sus shows en la cancha que por rendimiento.

El volante boliviano lleva dos años flojos y Liga podría aprovechar que hay interesados para intentar recuperar algo del millón de dólares que pagaron en su momento.

Los refuerzos también son un pedido de los hinchas, con jugadores que no han rendido para nada lo esperado. Liga quiere a un volante creativo y a un nuevo delanero, así como tienen la urgencia de un lateral derecho.

En el caso de Estrada y Alvarado, sus opciones de nuevos clubes son justamente Emelec y Barcelona, por lo que Liga deberá analizar si refuerza a un rival directo o no.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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