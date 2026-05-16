Tras la victoria de Barcelona SC ante Aucas: así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Barcelona SC recupera el tercer lugar, pero sigue muy lejos de Independiente del Valle que es puntero con 11 puntos.

Este sábado 16 de mayo de 2026, Barcelona SC volvió a la victoria en la LigaPro y lo hizo con una goleada ante Aucas. Los amarillos sacaron 3 puntos que los vuelven a depositar en el tercer lugar de la tabla de posiciones, aunque todavía lejos de IDV.

En esta misma fecha, Independiente del Valle se llevó un triunfo espectacular ante Macará. Los ‘Rayados’ golearon a su rival y con un marcador de 3 a 0 son punteros absolutos del fútbol ecuatoriano. Le sacan 11 puntos a los amarillos que son terceros.

Por otro lado, de nuevo Universidad Católica volvió a fallar. La ‘Chatoleí’ empató como local y en la altura de Quito ante Delfín. De nuevo, ‘La Chatoleí’ vuelve a entregar puntos en esta LigaPro y se termina alejando de esa pelea por el primer lugar.

Liga de Quito sufrió, pero hizo su tarea ante Técnico Universitario y sacó 3 puntos que le permiten igualar la línea de Católica y Barcelona SC. No obstante, el ‘Rey de Copas’ dejó muchos puntos en el camino y por eso está tan lejos de Independiente del Valle.

Independiente del Valle puede volver a ser campeón del fútbol ecuatoriano con gran “tranquilidad”, debido a que, en esta temporada se repite el formato del año anterior y se respetarán los puntos que se consigan en el año, para la tabla de posiciones de los hexagonales finales.

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El resto de partidos de la fecha 14

Así se jugarán los partidos que faltan de la fecha 14:

Leones vs Mushuc Runa

Manta vs Emelec

Guayaquil City vs Orense