Los dos clubes que quieren a Hernán Barcos para el segundo semestre ¿vuelve a LigaPro?

El delantero argentino Hernán Barcos cambiará de club nuevamente y tendría dos ofertas para seguir su carrera a sus 41 años de edad.

El delantero argentino Hernán Barcos no seguirá en el FC Cajamarca de Perú, pero a sus 42 años de edad el goleador sigue decidido a mantenerse activo. Dos equipos quieren fichar a Hernán Barcos para el segundo semestre.

Sporting Cristal y la U. César Vallejo de Perú contactaron ya a Barcos para intentar ficharlo. El jugador deja el Cajamarca netamente por temas económicos ya que es titular en el equipo.

En Ecuador podría tener una última etapa pero no en LigaPro Serie A, si no en la Serie B. Hernán Barcos dejó LigaPro en el 2018 luego de haber sido goleador de Liga de Quito.

El club que lo fiche tendrá los últimos seis meses de actividad, ya que luego Barcos pondría fin a su carrera como profesional. Hasta el final, Barcos registró una buena cantidad de goles.

¿Cuánto gana Hernán Barcos en Alianza Lima?

Hernán Barcos gana 15 mil dólares en FC Cajamarca, según La República. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el delantero, hasta el 2024, ha cobrado 960 mil dólares en total a lo largo de sus cuatro años.

Hernán Barcos – FC Cajamarca.

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En resumen