VER EN VIVO Y GRATIS: Bayer Leverkusen vs Arsenal de Piero Hincapié por los octavos de la Champions League

El Arsenal quiere seguir firme en su racha de victorias y viaja a Alemania para enfrentar al Bayer Leverkusen. Piero Hincapié enfrentará a su ex equipo por los 8vos de la Champions League, con la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa demostrando sus credenciales para ser campeón.

Leverkusen recibe en su cancha al que viene siendo el mejor equipo de Europa en esta temporada, puesto que, sumo un pleno de 8 victorias en la fase de Liga, siendo un récord histórico. Otro viejo conocido que vuelve a Alemania es Kai Havertz, canterano e histórico del club

