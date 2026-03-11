Es tendencia:
VER EN VIVO Y GRATIS: Bayer Leverkusen vs Arsenal de Piero Hincapié por los octavos de la Champions League

El Arsenal de Piero Hincapié visita al Bayer Leverkusen de Alemania por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Por Jose Cedeño Mendoza

Leverkusen enfrenta a Arsenal por los octavos de la Champions League
© GettyImages/ Edit BvLeverkusen enfrenta a Arsenal por los octavos de la Champions League

El Arsenal quiere seguir firme en su racha de victorias y viaja a Alemania para enfrentar al Bayer Leverkusen. Piero Hincapié enfrentará a su ex equipo por los 8vos de la Champions League, con la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa demostrando sus credenciales para ser campeón.

Leverkusen recibe en su cancha al que viene siendo el mejor equipo de Europa en esta temporada, puesto que, sumo un pleno de 8 victorias en la fase de Liga, siendo un récord histórico. Otro viejo conocido que vuelve a Alemania es Kai Havertz, canterano e histórico del club

ver también

Hinchas enloquecen con José Contreras y piden que Barcelona SC haga esto con él

EL ONCE DE ARSENAL

Así sale Arsenal:

  • Raya
  • Timber
  • Saliba
  • Gabriel
  • Hincapié
  • Rice 
  • Zubimendi
  • Eze
  • Saka
  • Martinelli
  • Gyokeres 

PIERO HINCAPIÉ LLEGA COMO JUGADOR DEL MES

El ecuatoriano se levantó con el galardón del jugador del mes de febrero, tras su gran performance en estos partidos. 

Tweet placeholder

El mensaje de Leverkusen a Piero Hincapié

Bayer Leverkusen le mandó un mensaje de bienvenida a Piero Hincapié a su vieja casa. 

Tweet placeholder

EL ONCE DE LEVERKUSEN

Así alinea el equipo alemán:

  • Blaswich
  • Andrich
  • Quansah
  • Tapsoba
  • Poku
  • Palacios
  • García
  • Grimaldo
  • Maza
  • Terrier
  • Kofane 

ARSENAL CANDIDATO A GANAR LA CHAMPIONS

Ahora mismo, Arsenal es el máximo candidato ganar la Champions League de acuerdo a varios portales especializados. Lleva 8 victorias consecutivas. 

¡Arranca la previa!

El Arsenal viaja a Alemania por los 8vos de final de la UEFA Champions League.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
