Piero Hincapié vive un espectacular momento en Arsenal, quizás el mejor de su carrera, por lo cual, en redes sociales el mismo club lo terminó reconociendo. El ecuatoriano se ganó un apodo tras su gran temporada y los hinchas están de acuerdo.

Arsenal nombró a Piero Hincapié el “Mejor jugador del mes de febrero”. El ecuatoriano se ganó este premio por votación de los aficionados y terminó superando a otras “nominados” como Eze, Gyokeres y Saka. Mostrando la gran temporada del ecuatoriano.

El jugador tricolor tuvo un febrero soñado con la camiseta ‘Gunner‘. Dio su primera asistencia y también marcó su primer gol, además, tuvo partidos defensivos que impactaron a toda Europa por su gran trabajo en cancha. El ecuatoriano es titular indiscutible para Arteta.

El buen momento de Piero Hincapié también coincide con que Arsenal volvió a sacar una ventaja importante en la Premier League. Los de Arteta llevan 7 puntos por encima de Manchester City y son candidatos a ganar este trofeo después de 22 años.

Tweet placeholder

Arsenal también hará efectiva la compra obligatoria que tenía sobre Piero Hincapié y atará su fichaje para los próximos 4 o 5 años. El tricolor se ve como la pieza que le faltaba a Arteta para construir la que hoy es una de las mejores defensas del mundo.

Publicidad

Publicidad

Los números de Piero Hincapié en esta temporada

ver también Hinchas enloquecen con José Contreras y piden que Barcelona SC haga esto con él

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado ya un total de 27 partidos en lo que va de temporada. El ecuatoriano ha sumado 1 gol, 1 asistencia y más de 1.800 minutos en cancha. Su valor de mercado ahora mismo superaría los 60 millones de euros.

Encuesta¿Es Piero Hincapié el mejor defensor de Arsenal en esta temporada? ¿Es Piero Hincapié el mejor defensor de Arsenal en esta temporada? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Piero Hincapié fue elegido el mejor jugador del mes de febrero en el Arsenal tras la votación de los aficionados.

fue elegido el en el Arsenal tras la votación de los aficionados. El defensor ecuatoriano superó en la nominación a figuras como Bukayo Saka , Viktor Gyökeres y Eberechi Eze .

, y . El futbolista registra 27 partidos, 1 gol y 1 asistencia en una temporada donde el Arsenal lidera la Premier League con 7 puntos de ventaja.

Publicidad