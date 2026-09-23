La Selección de Ecuador se adelantaría y le quitaría un jugador a España

La Selección de Ecuador sigue sumando fichajes europeos y ahora convocaría a un jugador que tiene nacionalidad europea.

La Selección de Ecuador se adelanta a España por una de las jóvenes promesas con doble nacionalidad que vienen destacando en Europa. La Tricolor ya dio el primer paso para contar con un futbolista nacido en territorio español, adelantándose así como hizo ya con otros casos de juveniles.

El protagonista es Diego Monzón, mediocampista de 18 años nacido en Zaragoza y con nacionalidad ecuatoriana. Actualmente pertenece al Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza, y fue convocado por Ecuador Sub-20.

Monzón se formó en las divisiones inferiores del Real Zaragoza y renovó su contrato hasta 2029. Es un volante zurdo y polivalente que ya realizó la pretemporada con el primer equipo y ha sido habitual en las categorías juveniles de Ecuador, con participación incluso en el Sudamericano y otros torneos internacionales.

El caso de Monzón se suma a otros futbolistas nacidos o formados en Europa que tienen nacionalidad ecuatoriana y han elegido a la Tri, como Jeremy Sarmiento, John Yeboah y Jeremy Arévalo. Ecuador viene siguiendo de cerca a estos jugadores para ampliar su grupo de talentos con proyección internacional.

Por ahora, Monzón todavía no queda atado de manera definitiva a la Selección mayor de Ecuador. Mientras no dispute un partido oficial con la selección absoluta de alguna federación, puede representar a otra selección para la que sea elegible, incluso después de haber jugado en categorías inferiores.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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Diego Monzón – Selección de Ecuador.

En resumen