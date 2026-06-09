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Ecuador no lo convocó nunca y el tremendo golazo de Jairo Vélez con la Selección de Perú ¡a España!

Jairo Vélez sigue siendo titular en la Selección de Perú tras nunca ser convocado con Ecuador y ahora marcó un tremendo golazo.

Ecuador no lo convocó nunca y el tremendo golazo de Jairo Vélez con la Selección de Perú ¡a España!
Ecuador no lo convocó nunca y el tremendo golazo de Jairo Vélez con la Selección de Perú ¡a España!

Jairo Vélez empieza a sonar con fuerza en los medios de Perú, y es que el volante nacido en Ecuador nunca fue convocado con la Selección de Ecuador y ahora es un fijo en la Selección de Perú. El ‘Corviche’ es viral tras marcarle un tremendo golazo a España.

El volante nacido en Manabí aprovechó una desatención de la defensa de España, corrió en velocidad superando a los defensores centrales y sacó un fuerte remate esquinado al ángulo.

Jairo Vélez ha sido convocado y titular en la Selección de Perú desde su naturalización, juega en dicha liga desde hace varias temporadas militando en U. César Vallejo, Alianza Lima y Universitario.

En Ecuador jugó brevemente en las inferiores de River Ecuador, hhoy Guayaquil City, y en U. Católica. La mayor parte de su carrera la hizo en Perú, dónde fue campeón nacional con la U en el 2025.

¿Por qué Jairo Vélez no fue convocado por la Selección de Ecuador?

Pese a los buenos rendimientos que tuvo en sus clubes, tanto en la era de Gustavo Alfaro como con Sebastián Beccacece, Jairo V´élez corría por detrás de otros jugadores como Gonzalo Plata, Kendry Páez y Pedro Vite.

En resumen

  • Jairo Vélez, futbolista nacido en Manabí (Ecuador), se consolidó como titular en la Selección de Perú tras su naturalización.
  • El volante se volvió viral en redes sociales luego de marcarle un golazo a la Selección de España.
  • El mediocampista registra una extensa carrera en el fútbol peruano, donde se coronó campeón nacional con Universitario en 2025.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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