Ecuador no lo convocó nunca y el tremendo golazo de Jairo Vélez con la Selección de Perú ¡a España!

Jairo Vélez empieza a sonar con fuerza en los medios de Perú, y es que el volante nacido en Ecuador nunca fue convocado con la Selección de Ecuador y ahora es un fijo en la Selección de Perú. El ‘Corviche’ es viral tras marcarle un tremendo golazo a España.
El volante nacido en Manabí aprovechó una desatención de la defensa de España, corrió en velocidad superando a los defensores centrales y sacó un fuerte remate esquinado al ángulo.
Jairo Vélez ha sido convocado y titular en la Selección de Perú desde su naturalización, juega en dicha liga desde hace varias temporadas militando en U. César Vallejo, Alianza Lima y Universitario.
En Ecuador jugó brevemente en las inferiores de River Ecuador, hhoy Guayaquil City, y en U. Católica. La mayor parte de su carrera la hizo en Perú, dónde fue campeón nacional con la U en el 2025.
¡GOLAZO DE PERÚ! Gran definición de Vélez para marcar el 1-3 ante España. ¿Podría haber hecho algo más la defensa de la Furia Roja?— SportsCenter (@SC_ESPN) June 9, 2026
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¿Por qué Jairo Vélez no fue convocado por la Selección de Ecuador?
Pese a los buenos rendimientos que tuvo en sus clubes, tanto en la era de Gustavo Alfaro como con Sebastián Beccacece, Jairo V´élez corría por detrás de otros jugadores como Gonzalo Plata, Kendry Páez y Pedro Vite.
En resumen
- Jairo Vélez, futbolista nacido en Manabí (Ecuador), se consolidó como titular en la Selección de Perú tras su naturalización.
- El volante se volvió viral en redes sociales luego de marcarle un golazo a la Selección de España.
- El mediocampista registra una extensa carrera en el fútbol peruano, donde se coronó campeón nacional con Universitario en 2025.