“No aguantará 6 meses…” hinchas de Emelec explotan contra Enner Valencia por irse a Boca

Enner Valencia es nuevo jugador de Boca Juniors, pero esa decisión hizo enojar a los hinchas de Emelec.

Enner Valencia llegó a Argentina para ser nuevo jugador de Boca Juniors. El delantero ecuatoriano confesó que antes tuvo varias ofertas, pero finalmente eligió el club argentino. Ahora fue el mismo futbolista el que confesó que también rechazó a Emelec.

Emelec estaba muy interesado en Enner Valencia; era el jugador que quería como su nuevo delantero y el futbolista confesó que le dolió decirle que no: “Me dolió decirle que no a Emelec, pero por temas familiares había decidido continuar en el extranjero”, dijo el delantero.

Ante estas palabras, los hinchas del ‘Bombillo’ tuvieron que reaccionar en redes sociales y cuestionaron directamente al jugador ecuatoriano. Algunos de los comentarios contra el jugador apuntaron a que ya no es necesario que regrese a jugar en el país.

“Vaya por la sombrita y que le vaya bonito“. “Pero no quieras venir a Emelec después. Que te vaya muy bien en tu paso por boca, se te agradece”. “No aguantarás más de 6 meses y querrás volver con el rabo entre las piernas”, escribieron algunos hinchas.

Algunos de los comentarios contra Enner Valencia. (Foto: Captura de pantalla)

Enner Valencia es el máximo goleador de la historia de la Selección de Ecuador y dio sus primeros pasos en Emelec, pero el delantero sabe que aún le queda algo en el tanque para un “último baile” en el exterior y buscará volver a ganar algo con Boca Juniors.

Publicidad

El contrato de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia tiene con Boca Juniors un contrato de 18 meses. El delantero ecuatoriano firmó con el club por un salario cercano a los 2 millones y de no mediar ningún problema de salud será inscrito y podrá jugar en el fútbol argentino en las siguientes semanas.

Encuesta¿Crees que Enner Valencia volverá a jugar en Emelec? ¿Crees que Enner Valencia volverá a jugar en Emelec? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: