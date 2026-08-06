¿Cuánto pagará Boca Juniors por Enner Valencia?

Enner Valencia está cada vez más cerca de ser jugador de Boca Juniors y siguen saliendo datos de la operación para fichar al delantero.

Enner Valencia aún no define su futuro pero según reportes de prensa de Argentina y Ecuador, el delantero está cada vez más cerca de Boca Juniors. Uno de los temas que más tiene a los hinchas pendientes rondan las cifras económicas de la operación.

Según Ecuavisa, Enner Valencia ganará como salario entre 1 a 1.5 millones de dólares entrando directo a la escala de los mejores pagados del plantel. Pero ¿cuánto pagará Boca por el fichaje?

El millonario salario es más factible debido a que Enner Valencia llega como agente libre tras rescindir con el Pachuca de México. Esto significa que los gigantes de Argentina no tendrán que desembolsar una cifra por su traspaso.

Usualmente existe la prima de fichaje, que es un bono que el club le da al jugador por aceptar el contrato, aunque eso depende de las partes. En caso de darse, la prima de fichaje rondaría un 20% del salario.

Enner Valencia también recibió ofertas de Talleres de Argentina, Emelec de Ecuador y de la MLS, de estos tres solo los clubes de Estados Unidos siguen en pelea contra Boca por ‘Superman’.

Los números de Enner Valencia en este 2026

Entre el Mundial 2026 y su paso por Pachuca, Enner Valencia jugó 16 partidos sumando casi 1.000 minutos en este semestre. No obstante, el delantero apenas pudo anotar 4 goles y fue con su club, porque en la Copa del Mundo se despidió sin anotar.

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Enner Valencia – Selección de Ecuador

En resumen