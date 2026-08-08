¡ÚLTIMO MINUTO! Revelan una posible respuesta de la FEF a la polémica de Barcelona SC y Liga de Portoviejo

Barcelona SC y Liga de Portoviejo tienen reclamos sobre malas inscripciones de Copa Ecuador, y la FEF podría tomar esta decisión.

El fútbol ecuatoriano está muy atento a lo que pasa con el polémico caso de malas inscripciones entre Barcelona SC y Liga de Portoviejo. Primero fue ‘La Capira’ la que reclamó por el uso de Erick Mendoza, y ahora Barcelona SC por el caso de ‘Dalo’ Bucaram.

Ambos clubes han elevado reclamos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre malas inscripciones. No obstante, ahora se revela una de las posibles respuestas que daría la Comisión de Disciplina, con lo cual, también se daría un hecho histórico en el fútbol ecuatoriano.

La posible respuesta de FEF al caso de Barcelona SC y Liga de Portoviejo

De acuerdo a la revelación de StudioFutbol, una posible respuesta que la FEF podría dar si se determina que ambos equipos fueron culpables; es que se respetaría el resultado de cancha. Con eso, los amarillos sí clasificarían a los cuartos de final.

Erick Mendoza jugó con Barcelona SC y desató la polémica. (Foto: Imago)

Aún no hay una respuesta oficial desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero se espera que en las próximas horas se emita un comunicado. Además, en la siguiente semana se revelaría que sucede con el caso y si se cambia de eliminado o Barcelona SC sigue en competencia.

¿Pueden ser los dos equipos eliminados de la Copa Ecuador?

No hay precedente de que los dos equipos fueran eliminados de un torneo en Ecuador, por un error de inscripción. Por lo cual, no se espera esta resolución. Lo más probable es que uno se quede afuera y el otro avance a jugar en los cuartos de la Copa Ecuador.

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