El club que se quedará con Kendry Páez temporalmente ¿vuelve a LigaPro?

El volante ecuatoriano Kendry Páez sigue sin tener nuevo club, pero al menos sabe qué equipo se lo quedará de forma temporal.

Pasan los días y el futuro de Kendry Páez sigue siendo su gran pendiente, el volante ecuatoriano cumplió cerca de una semana de entrenamientos con River Plate y su situación ya tiene una decisión. Si había alguna esperanza de que el volante ecuatoriano vuelva a entrar en planes de ‘Chacho’ Coudet, esto quedó descartado.

Según pudo conocer BOLAVIP, Kendry Páez seguirá entrenando con River Plate hasta que el Chelsea le encuentre equipo, sin embargo está descartado para el equipo argentino. El mal presente del equipo no ha hecho que los que quedaron descartados cambien su situación.

El Chelsea trabaja contra el tiempo para poner al seleccionado de Ecuador en su nuevo club, de preferencia en Europa. Hubo rumores del KV Mechelen de Bélgica, el Trabzonspor de Turquía y el Atlético Mineiro de Brasil.

Kendry Páez cumplió solo un semestre con River Plate, traído con el ok de Marcelo Gallardo, sin embargo tanto con el ‘Muñeco’ como con Coudet, el volante no pudo afianzarse pese a que era un puesto sin dueño fijo.

Chelsea pagó cerca de 20 millones de dólares por Kendry Páez a Independiente del Valle pero tras dos cesiones sin efecto, el ecuatoriano tendrá que volver a cambiar de club.

Los números de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez jugó un total de 14 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 1 solo gol y dio 1 asistencia. Su rendimiento viene en caída desde la temporada 2025 cuando estuvo en el Racing de Estrasburgo.

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