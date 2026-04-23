¿Ecuador ya al Mundial 2030? Dan detalles de cómo serán las próximas eliminatorias en CONMEBOL

Este jueves 23 de abril de 2026 se realizó el Congreso Ordinario de la CONMEBOL en Ecuador. Aquí se trataron varios temas de cómo se podría trabajar en las Eliminatorias para el 2030, donde se espera que haya más de 48 selecciones y por eso hay dudas de las clasificatorias.

El mismo presidente de la Federación Ecuatoriana, Francisco Egas, fue el encargado de revelar qué se está pensando mantener un formato donde todas las Selecciones tengan partidos competitivos y “peleen” por algo. Desde CONMEBOL podrían clasificar las 10 selecciones al Mundial 2030.

“No se ha terminado de definir, creo que la mayoría convenimos que necesitamos una eliminatoria igual de 90 partidos entre los 10 países. Sostener una eliminatoria más chica sin ellos, sería muy duro. El presidente de CONMEBOL está trabajando incansablemente en buscar el atractivo a ese torneo para que sea de 90 partidos donde todos peleen por algo”, comentó el directivo.

Hay muchas dudas de las Eliminatorias, porque equipos como Argentina, Uruguay y Paraguay serán “sedes” de los partidos inaugurales del Mundial 2030 y por eso ya estarían “clasificadas”. Dejando así dispareja la clasificación CONMEBOL con 7 selecciones.

Ecuador venció a Argentina en el último partido de Eliminatorias. (Foto: GettyImages)

Con estas declaraciones de Egas y la clara intención de las otras federaciones, se espera que para el Mundial 2030 hayan eliminatorias muy similares a las del último formato. Lo más seguro es que esto se oficialice durante el Mundial 2026 o posterior a este.

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Los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Ahora la Selección de Ecuador jugará en el Mundial 2026, y este es el orden y horarios de sus partidos:

Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio a las 18H00)

Ecuador vs Curazao (20 de junio a las 19H00)

Ecuador vs Alemania (25 de junio a las 15H00)

Encuesta¿Crees que deben cambiar el formato de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030? ¿Crees que deben cambiar el formato de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Francisco Egas confirmó que proponen mantener 90 partidos para las eliminatorias del Mundial 2030 .

confirmó que proponen mantener para las eliminatorias del . La Selección de Ecuador debutará contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 18:00 .

debutará contra el a las . Ecuador enfrentará a Alemania el 25 de junio en el cierre de fase de grupos.