El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está en Ecuador para el Congreso Ordinario de la CONMEBOL. El máximo directivo del fútbol visita el país y la Federación Ecuatoriana de Fútbol aprovechará para hacerle un importante pedido de cara al Mundial 2026.

De acuerdo a la revelación de Diego Arcos, uno de los temas a conversar con el presidente de la FIFA, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y Francisco Egas, presidente de la FEF, es la habilitación de Moisés Caicedo para jugar en el Mundial 2026.

El volante ecuatoriano fue expulsado en el último partido de Ecuador en Eliminatorias ante Argentina. El jugador recibió doble tarjeta amarilla y en teoría debería “pagar” esta sanción en el primer partido del Mundial 2026 y de momento así sería.

Aunque el tema podría ser conversado en Ecuador, la resolución para saber si Moisés Caicedo jugará este partido, según adelantó Arcos, se conocería a finales de mes en el congreso de la FIFA. Hay optimismo de tener al jugador ecuatoriano en el once titular ante Costa de Marfil.

Infantino visitó Ecuador. (Foto: @FEFecuador)

En su visita a Ecuador, el presidente de la FIFA también agradeció por el cariño en Quito y la posibilidad de estar en Sudamérica: “En Sudamérica siempre somos bien recibidos con un cariño excepcional, en ciudades como Quito, extraordinarias, llenas de historia y de cultura, pero también llenas de fútbol”, comentó el directivo.

Publicidad

¿Cuándo jugará Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador jugará en el Mundial 2026 el próximo 14 de junio cuando acabe enfrentando a Costa de Marfil. Ya este partido es clave para pelear por los primeros lugares del grupo, de ahí que, tener a Moisés Caicedo es relevante para el equipo de Beccacece.

El calendario completo de Ecuador en el Mundial 2026

Así están los partidos de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

Encuesta¿Crees que Moisés Caicedo jugará el primer partido del Mundial 2026? ¿Crees que Moisés Caicedo jugará el primer partido del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Gianni Infantino visita Ecuador para asistir al Congreso Ordinario de la CONMEBOL .

visita Ecuador para asistir al . La FEF solicitará habilitar a Moisés Caicedo para el debut mundialista ante Costa de Marfil .

solicitará habilitar a para el debut mundialista ante . La decisión final sobre la sanción de Caicedo se conocerá en el Congreso FIFA.