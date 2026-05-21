Jugador de Liga de Quito sería convocado a la Selección de Ecuador ¿convocado al Mundial?

Liga de Quito tendría a uno de sus jugadores convocados a la Selección de Ecuador luego de la clasificación en Copa Libertadores.

Liga de Quito sigue recibiendo buenas noticias de cara a su presente deportivo, tras clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, los ‘albos’ recibieron la noticia de la convocatoria de uno de sus jugadores.

Ederson Castillo ha sido convocado por la Selección de Ecuador para el amistoso contra Arabia Saudita. El volante juvenil ya está sumándose a la delegación con el resto de jugadores.

Esta convocatoria tendrá a varios jugadores jóvenes por decisión de Sebastián Beccacece. Otros nombres que estarán contra Arabia son Holger y Edwin Quintero, Juan Riquelme Angulo, Fricio Caicedo entre otros.

Ederson Castillo es considerado una de las promesas de Liga de Quito y del fútbol ecuatoriano, según rumores, el jugador está en planes del Manchester United, FC Barcelona, Anderlecht entre otros.

Ederson Castillo tiene muy complicado ir al Mundial 2026 pero sin duda es buena señal que sea considerado por Sebastián Beccacece a futuro. El único jugador de Liga que tiene chances de llegar al Mundial es Janner Corozo, según la lista filtrada.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Ederson Castillo lleva dos temporadas en Liga de Quito.

En resumen